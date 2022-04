Le autorizzazioni per le Ztl si possono richiedere online sul sito di Pescara Multiservice

Le autorizzazioni per le Ztl (zona traffico limitato) possono essere richieste online sul sito di Pescara Multiservice a partire da oggi, mercoledì 6 aprile.

Ad annunciare la novità è l'assessore alla Mobilità e alla Semplificazione, Luigi Albore Mascia.

Dunque niente più file allo sportello della polizia municipale.

Anche le domande per il rilascio delle autorizzazioni per il transito e la sosta breve nella Ztl potranno essere presentate online e passeranno in carico a Pescara Multiservice, la società in house del Comune che si occupa della gestione delle aree di parcheggio a pagamento. Come fanno sapere dall'amministrazione comunale, da qualche mese la stessa società cura la distribuzione degli abbonamenti ridotti, riservati ai residenti, per le strisce blu e dei contrassegni per la sosta illimitata nelle zone disco orario sempre disponibili per i residenti in alcune aree del centro. Ora l'intero sistema di rilascio passa alla società e potrà essere utilizzato per gli abbonamenti e la sosta oraria nelle aree dedicate ai residenti delle Ztl1 e Ztl4 e dell'area pedonale centro.

«Si tratta di un passo avanti su cui stiamo lavorando da tempo», evidenzia Albore Mascia, «indubbiamente la pandemia ha dato, in questo senso, una spinta decisiva, ma già da inizio mandato avevamo ragionato sulla necessità di riorganizzare il sistema, in precedenza appoggiato in parte sulla polizia municipale, in parte sull'ufficio relazioni con il pubblico. Spesso si erano creati problemi per le attese e l'arricchimento del sistema informatico sia del Comune che di Pescara Multiservice ci ha agevolato in questa opportunità».

Sia per il transito che per la sosta nelle aree di sosta dedicate, dunque, non sarà più necessario recarsi negli uffici: le richieste potranno essere effettuate totalmente da casa collegandosi con il sito di Pescara Multiservice (https://www.pescaraparcheggi.it/) cliccando sul banner dedicato e compilando un semplice form con dati anagrafici e dati della vettura. Sarà necessario allegare copia della carta di circolazione.