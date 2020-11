La zona rossa in Abruzzo cancella anche il programma radiofonico dei 99 Cosse. È stata la stessa band pescarese a darne notizia sulla sua pagina Facebook. La trasmissione, intitolata "99 Cosse on air", era in programma nel tardo pomeriggio di oggi, 19 novembre, come ogni giovedì su Radio Città Pescara Popolare Network 97.8 Fm.

Questo il messaggio postato dai 99 Cosse: "Ciao, come è normale che sia i 99 Cosse non potranno andare in onda su Radio Città. Se ne riparla dopo il 3 dicembre. Ma terremo gli occhi e le orecchie appizzate per segnalare tutti quei fenomeni che si metteranno in evidenza con i loro bug mentali".