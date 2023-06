"Zerosei in festa", i bambini sperimentano fra natura e apprendimento [FOTO]

Un pomeriggio di festa rivolto alle famiglie e ai bambini tra i zero e i sei anni.

È quello che si è tenuto nei giorni scorsi al Nido Cipì, scuola dell'Infanzia Santa Filomena.

A organizzare l'evento è stata la cooperativa sociale Polis, capofila nella gestione del nido comunale Cipì e dalla scuola dell’infanzia Santa Filomena, dell’istituto comprensivo Pescara 5.

In un’ottica di coinvolgimento del territorio e di costruzione di comunità educanti, sono stati coinvolti nell’iniziativa il progetto editoriale "Ti dipingo una storia" per le esperienze di lettura condivisa e Legambiente per un momento divulgativo sui temi della sostenibilità ambientale. “Zerosei in festa” è stato l’evento culmine di un percorso 0-6 di sperimentazione progettuale comune dei due segmenti educativi, avviata già dal precedente anno scolastico, che ha individuato nell’ambiente naturale, come laboratorio dell’intelligenza e dell’esperienza, la cornice di piste educative condivise, che hanno dato coerenza all’intero percorso. Come sottolineano la coordinatrice pedagogica del nido Cipì, Ludovica Cellucci e la coordinatrice infanzia del comprensivo 5 Lucia Lacanale, «abbiamo lavorato molto in questi mesi sulla progettazione degli ambienti, dei contesti, affinché i bambini potessero avere un ruolo attivo e autonomo nell’apprendimento, in linea con l’idea che il bambino 0-6 anni apprenda in maniera globale e olistica».

È stato necessario partire dal basso, incontrarsi, confrontarsi, mettere in dialogo le equipe e assumere una posizione riflessiva e di ricerca con i bambini per costruire un progetto zero-sei, una meravigliosa terra ancora tutta da inventare. Il coinvolgimento pieno e il sostegno delle istituzioni, quali l’Usp Pescara-Chieti rappresentato dalla dottoressa Rosanna Buono, dall’istituto comprensivo Pescara 5 rappresentato dalla dirigente scolastica Daniela Massarotto, e dal Comune di Pescara, rappresentato dal vicesindaco Gianni Santilli, offrono la certezza che il polo per l’infanzia, in seno al sistema integrato di educazione e istruzione 0-6, possa realizzarsi pienamente.