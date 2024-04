Lo Zecchino d’Oro arriva in Abruzzo: i piccoli talenti potranno partecipare ai casting con il Piccolo Coro dell’Antoniano

Il Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simona cerca piccoli talenti, aspiranti cantanti, per partecipare alla prossima edizione del programma dello Zecchino d’Oro.

Le audizioni si terranno domenica 5 maggio al centro commerciale Universo di Silvi, in provincia di Teramo (strada statale 16, Km 432).

Tutti i bambini che vogliono provare a coronare il sogno di partecipare all’edizione 2024 dello Zecchino d’Oro possono presentarsi alle selezioni dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. La partecipazione è gratuita.

Fino al giovedì che precede la data del casting sarà possibile iscriversi attraverso il sito di Zecchino d'Oro selezionando la tappa di interesse. Anche a candidature chiuse è possibile presentarsi di persona e provare a partecipare alle selezioni, in particolare tra le 17 e le 18.

Ogni bambino potrà prepararsi a cantare scegliendo il proprio brano preferito dalla playlist ufficiale del casting, disponibile sul canale YouTube del Piccolo Coro dell’Antoniano;: una selezione di classici dello Zecchino d’Oro e successi delle ultime edizioni. Clicca qui: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzd9nH2pNT6SeSuohojtJc6P7NK8VaHgn

Dall’inizio della manifestazione canora a oggi sono 8 i bambini provenienti dall’Abruzzo che hanno partecipato allo Zecchino d’Oro. Recente la partecipazione di un’interprete abruzzese, Susanna Marchetti, con la canzone “Il mondo alla rovescia” nel 2022.

“La manifestazione è un’esperienza speciale per i piccoli aspiranti solisti e per le loro famiglie, e certamente già il casting diventa un’occasione per entrare in contatto con altri bambini e bambine, per cantare le proprie canzoni preferite e condividere un pizzico del magico mondo dello Zecchino d'Oro”, spiega la direttrice del Piccolo Coro dell’Antoniano Sabrina Simoni.

“Ci piace poter continuare a raccontare e diffondere i buoni valori a tutti i bambini e alle bambine con il Piccolo Coro e con la musica. Se una voce sola si sente poco, insieme a tante altre diventa un coro”, aggiunge Fr. Giampaolo Cavalli, direttore di Antoniano.

Il casting tour dello Zecchino d’Oro è realizzato in collaborazione con Wobinda Produzioni. I bambini che supereranno la prima fase saranno poi riascoltati dalla commissione di Antoniano, per poi entrare nella seconda fase di selezione.