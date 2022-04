Alla Zanzara di Radio 24 la sexy influencer pescarese Alexis Mucci: "Mi pagano fino a 1000 dollari per un video privato"

Ha 34 anni ed è laureata in ingegneria aerospaziale, ma ha deciso di diventare una "sexy influencer" del web, arrivando ad avere complessivamente 5 milioni di follower sulle varie piattaforme. È intervenuta ieri 14 aprile durante la trasmissione di Radio 24 "La Zanzara" condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo Alex "Alexis" Mucci, nata a Pescara che a 19 anni si è trasferita a Torino per studiare al politecnico ingegneria, dove si è laureata all'età di 25 anni. La ragazza, però, come ha spiegato durante la trasmissione radiofonica, si è resa conto che quel tipo di carriera non faceva per lei, e nel 2017 è tornata in Italia dopo un'esperienza di lavoro in Australia.

Nel 2018 racconta di aver postato una foto sui social diventata molto popolare che le ha portato oltre un milione di follower. Da lì ha deciso di trasformare questa possibilità in un lavoro, ed attualmente produce contenuti per i social e per alcune piattaforme per adulti. Il suo compagno, spiega la Mucci, è un pornoattore ed hanno insieme una bambina di 8 mesi, e la sua famiglia ha accettato senza particolari problemi la sua scelta di vita.

"Quello della sexy influencer e della creatrice di contenuti sui social è un vero e proprio lavoro: pianifico i miei post, le foto e tutto ciò che viene pubblicato sulle varie piattaforme. Per un video privato personalizzato, sono arrivati a pagarmi anche 1000 dollari". L'intervento della Mucci a 1:28.02 del podcast del 14 aprile della Zanzara: https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/lazanzara/puntata/la-zanzara-14-aprile-2022-185906-AETj3ASB