Da Zanni a via Tirino continuano i lavori di asfaltatura delle strade [FOTO]

Da Zanni a via Tirino per controllare direttamente i lavori di asfaltatura delle strade. Questa mattina il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei cantieri e sincerarsi personalmente della situazione. Queste le parole del primo cittadino:

"La città aveva bisogno di un'importante attività di manutenzione straordinaria dei manti stradali, le periferie erano quelle che soffrivano di più. Oggi miglioriamo le condizioni di tante strade, e arriveremo dovunque sarà necessario".