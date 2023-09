I Ken La Fen "spiazzano" X Factor, non passano il turno ma conquistano il pubblico e Fedez: "Ci sono cresciuto a Penne" [VIDEO]

Il turno non lo hanno passato e se per qualcuno tra i tanti che hanno commentato la loro performance sulla pagina ufficiale di X Factor è stato per “mancanza di coraggio” dei giudici, i Ken La Fen “alla gloria hanno preferito l'eternità” scrive qualcun altro. Certo è che con la loro canzone dissacrane "Il calvo", i ragazzi di Penne e Farindola hanno spiazzato tutti.

La band non ha convinto affatto Ambra e neanche Dargen D'Amico che al momento del giudizio ha detto di dubitare di essere in un periodo della sua vita "sufficientemente bilanciato" da potersel< permettere in squadra, ma il pubblico lo ha decisamente conquistato: quello social, ma prima ancora quello in studio che gli ha tributato, ha sottolieato Fedez, una standing ovation.

Proprio del rapper i Ken La Fen che hanno regalato “un breve sogno agricolo” come scrive L'Abruzzese fuori sede in un post a loro dedicato, hanno incassato tutta la simpatia. Il “sì” con la loro canzone lo hanno ottenuto proprio da lui e da Morgan, ma è stato Fedez a non riuscire a trattenere le risate durante tutta l'esibizione. Prima ancora della performance il simpatico siparietto del giudice con i ragazzi abruzzesi. Al nome “Penne” Fedez ha infatti confessato con entusiasmo di esserci cresciuto a “Ponne”, “la capitale de lu monne”, rispondono prontamente dal palco i Ken La Fen accompagnati dalla loro “musa ispiratrice”: un componente del gruppo vestito da angelo.

Il ritornello della loro canzone ha decisamente colpito tutti, ma non allo stesso modo e la faccia della conduttrice, Francesca Michelin, è forse quella che meglio definisce lo stupore generale. Che si condivida o meno il giudizio dato e che piacciano o meno, non si può di certo negare che i Ken La Fen il loro successo lo hanno ottenuto: a due giorni dall'esibizione sulla pagina ufficiale del talent show contano oltre 2mila like, circa 700 commenti, alcuni negativi ma nella stragrande maggioranza positivi, e più di 300 condivisioni sulla pagina ufficiale del programma in onda su Tv8.

Questo il link per rivedere l'esibizione.