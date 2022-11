Asili al posto degli spazi verdi, Di Francesco (Wwf): "Valutare soluzioni alternative, sono presìdi di tutela della natura e spazi sociali"

“Valutare soluzioni alternative”. Questo l'appello lanciato dalla presidente del Wwf Pescara-Chieti Nicoletta Di Francesco in merito alla costruzione di due nuovi asili che saranno realizzati in via Santina Campana nell'area dove ora ci sono gli orti urbani e in via della Fornace Bizzarri dove c'è uno spazio verde pubblico.

Parole rilasciate dalla Di Francesco a IlPescara a margine della conferenza stampa convocata dall'associazione per denunciare quella che hanno definito “alberofobia”, ovvero il taglio indiscriminato degli alberi in tutto il territorio regionale e per la tutela dei quali chiedono di poter sedere ad un tavolo tecnico.

Alberi presenti anche nelle due aree interessati dalla costruzione dei nuovi plessi scolastici. Un tema che sta tenendo banco nella politica locale con il capogruppo in consiglio comunale del Partito democratico Piero Giampietro che ha annunciato di voler portare tutto davanti alla corte dei conti e il vicesindaco Gianni Santilli che ha assicurato che in via della Fornace Bizzari sarà realizzato un nuovo spazio verde.

Senza entrare nella polemica politica Di Francesco sottolinea come eliminare uno spazio verde sia un danno anche perché, spiega, “sono spazi sociali come nel caso degli orti urbani che sono indispensabili in città e che noi sosteniamo con azioni di sensibilizzazione ogni anno. Spazi verdi che vanno garantiti anche tra i palazzi sia perché luoghi sociali, ma anche perché mancando gli alberi a diminuire sono anche l'estetica dei luoghi e i valori degli immobili”.