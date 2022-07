L'abruzzese Luciano Di Tizio è il nuovo presidente del Wwf Italia

E' l'abruzzese Luciano Di Tizio il nuovo presidente del Wwf Italia. Di Tizio subentra a Daniela Ducato che ha comunicato ai consiglieri nazionali le sue dimissioni prese per motivi personali. A lei va il ringraziamento del consiglio che, preso atto della decisione, la ringrazia per il lavoro svolto e le competenze messe a disposizione dell'organizzazione in particolare sui temi della sostenibilità, dell’economia circolare, del lavoro per costruire una società più giusta e inclusiva che rappresentano da sempre un patrimonio comune del Wwf.

Di Tizio, laureato in filosofia, dopo un’esperienza nel campo della scuola, ha operato per molti anni come giornalista professionista e si è sempre occupato di ambiente con numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative sulla piccola fauna. Socio Wwf dal 1992 e guardia volontaria ittica-ambientale, è stato delegato del Wwf Abruzzo per sette anni ed è vice presidente della Societas Herpetologica Italica.

“A Daniela Ducato va un grazie sentito e l’augurio che gli impegni personali che l’hanno spinta a questa scelta si risolvano con i migliori esiti. Le sue idee e la sua esperienza rimarranno di ispirazione per tutto il consiglio nazionale nel lavoro che ci aspetta – dichiara Di Tizio -. Sia a livello nazionale che internazionale viviamo un momento difficile in cui le emergenze ambientali sulle quali il Wwf lavora da decenni stanno condizionando il nostro presente e il nostro benessere. Gli effetti del cambiamento climatico, dal caldo intenso alla siccità ne sono solo gli esempi più vicini nel tempo, così come l’emorragia di biodiversità cui bisogna, al più presto, porre un argine. Tutelare la biodiversità, ridurre le emissioni, restituire spazio alla natura, contribuire alla conversione in senso sostenibile delle attività economiche, informare e sensibilizzare le persone su stili di vita più responsabili sono i mattoni fondamentali sui quali costruire una società più sostenibile e inclusiva: ogni momento, ogni politica, ogni investimento, ogni decisione è importante per raggiungere questo risultato”.