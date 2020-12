Il wwf insorge contro le deroghe per gli spostamenti dei cacciatori: "La Regione faccia un passo indietro"

Revocare l'ordinanza riguardante le deroghe ai cacciatori che, nonostante la zona arancione in vigore in Abruzzo, potranno spostarsi fuori dal proprio comune e dalla provincia per poter esercitare l'attività venatoria. Ad insorgere contro l'ordinanza del presidente Marsilio e dell'assessore Imprudente è il wwf Abruzzo, che sottolinea come il provvedimento di fatto crei una situazione discriminatoria nei confronti di tutti i cittadini che non possono andare in montagna a fare una passeggiata o escursione, e non possono uscire dal comune per andare a trovare un parente in un comune limitrofo.

"In un momento critico come quello che stiamo vivendo, quando diversi esercizi commerciali hanno dovuto sospendere l'attività, alcuni ordini di scuola stanno tuttora svolgendo la didattica a distanza e a tutti i cittadini è chiesto di attenersi scrupolosamente alle indicazioni a un gruppo limitato di persone viene concesso di derogare alle norme nazionali e spostarsi a piacimento sul territorio

Filomena Ricci, delegato regionale del Wwf Abruzzo evidenzia poi come la giustificazione addotta dalla giunta regionale sulla necessità di cacciare per conseguire l'equilibrio faunistico sia priva di qualsiasi base scientifica o numerica dimostrabile, ed anzi la caccia sta facendo crescere il numero di cinghiali e i danni alle colture: