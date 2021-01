Willclown saluterà e ringrazierà i medici dell'ospedale Covid con uno speciale flash mob [FOTO]

L'associazione di volontariato Willclown Abruzzo saluterà e ringrazierà il personale dell'ospedale Covid di Pescara con uno speciale flash mob nella giornata di oggi, 4 gennaio. I volontari arriveranno infatti davanti al nosocomio alle 14 e, non potendo entrare nel reparto, si fermeranno davanti alle finestre suonando il clacson del taxiclown e dai colori dei loro costumi, per un doveroso omaggio a tutti coloro che ormai da quasi un anno sono impegnati in prima linea nella difficile battaglia contro il Coronavirus.

La nostra associazione non può rinunciare a portare ancora i suoi messaggi di gioia, allegria e di sostegno empaticosoprattutto in questo momento così difficile, pieno di rinunce, di distanze, di assenza di abbracci, di baci, di carezze. Così, dopo aver dotato i nostri volontari con delle mascherine un po’ particolari - hanno il sorriso e l’immancabile naso rosso stampati, che nessuno può toglierci - per il periodo natalizio sono state organizzate diverse iniziative per rimanere comunque vicini a tutti i nostri piccoli e grandi amici

Fra le iniziative, gli auguri agli amici del Don Orione, alla casa famiglia, al reparto di trapianti di midollo osseo dell'ospedale, ed ancora i nonni della casa di riposo "Centro Nazareth", i bambini del reparto di pediatria medica dell'ospedale di Pescara e la partecipazione alla campagna "Play activity" sull’importanza del gioco per i bambini.