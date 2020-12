I simpatici "dottori" di WillClown Abruzzo regalano sorrisi agli ammalati, agli anziani e ai disabili [FOTO]

Babbo Natale ha il naso rosso e i capelli colorati. Questa bizzarra versione di santa Claus viene proposta dai volontari dell'associazione WillClown Abruzzo, presieduta da Valeria Pellicciaro, sempre pronti ad alleviare la sofferenza alle persone che vivono una situazione difficile. Ecco quindi che i buffi e divertenti "dottori" si sono prestati al gioco, recandosi nei luoghi dove il sorriso, la leggerezza e l'allegria sono considerati medicine miracolose. La prima visita è stata agli amici speciali del "Don Orione", in collaborazione con l'assessorato alla disabilità e ascolto sociale del Comune di Pescara, per poi passare a dispensare abbracci e calore umano agli anziani della casa di riposo "Centro Nazareth".

Altra tappa all'ospedale civile, con la distribuzione di doni natalizi ai pazienti ricoverati al reparto di trapianti di midollo osseo e ai piccoli degenti del reparto di pediatria medica. Qui i clown col camice bianco si sono collegati in videochat con babbo natale, per la gioia e lo stupore dei bambini. Lo stesso scenario ha incantato i bambini ospiti di una casa famiglia. Durante il periodo delle festività sarà facile vedere in giro per la città il coloratissimo taxiclown che promuoverà la campagna "Play Activity" di Ikea, sull'importanza del gioco per i più piccoli. L'anno scorso una bambina abruzzese vinse il concorso ideato proprio dall'azienda svedese con un disegno particolare che diede spunto per la realizzazione di un peluche della linea Sagoskat.

I proventi di questa iniziativa serviranno per finanziare le tante attività di WIllClown. Tra queste, la realizzazione di una "stanza degli abbracci" in un centro anziani e in una struttura riabilitativa, oltre al progetto "Un ospedale a Colori" che rientra nel piano sociale d'ambito distrettuale Ecad15. Questa sera, mercoledì 23 dicembre, alle ore 22,30 andrà in onda un servizio speciale a loro dedicato durante la trasmissione TG Smile, in onda sul canale 73 de Laq Tv.