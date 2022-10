Whatsapp down, in blocco la chat di messaggistica

Whatsapp in down oggi, martedì 25 ottobre.

Dalle ore 9 di questa mattina infatti l'app di messaggistica istantanea è andata in blocco e gli utenti non possono inviare e ricevere messaggi.

Numerose le segnalazioni condivise sia su Facebook che Twitter.

Come riferisce l'Adnkronos, il sito web Downdetector, che monitora i funzionamenti dei più importanti servizi online, indica un picco di segnalazioni da tutta Italia intorno alle 9 di questa mattina.