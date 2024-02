Welfare Italia Index 2023: l’Abruzzo si piazza solamente al 15esimo posto

Occupa solamente il 15esimo posto l’Abruzzo della classifica Welfare Italia Index 2023, strumento di monitoraggio che prende in considerazione gli ambiti di politiche sociali, sanità, previdenza e formazione. I dati raccolti consentono di identificare a livello regionale i punti di forza e le criticità in cui è necessario intervenire.

Nato da un’iniziativa di Unipol Gruppo in collaborazione con The European House – Ambrosetti, il nuovo Welfare Italia Index 2023 si basa sugli indicatori di spesa dello scorso anno.

L’Abruzzo ottiene un punteggio di 72,6 posizionandosi al 17° posto, mentre registra un punteggio pari a 56,5 nella componente di indicatori strutturali, posizionandosi al 14° posto.

Il risultato peggiore lo consegue nella classifica per spesa in interventi e servizi sociali pro capite, dove la regione si piazza al terzultimo posto, il 18esimo.

Il 16esimo lo raggiunge per spesa sanitaria pubblica pro capite con 2.185 euro rispetto ai 2.329 euro della media italiana e alla 15esima posizione per spesa media regionale per utente fruitore degli asili nido, impiegando 7.235 euro rispetto ai 8.913 euro di media nazionale. Inoltre si colloca al 14esimo posto per spesa sanitaria privata pro capite (558 euro rispetto alla media italiana di 604 euro).

L’Abruzzo si posiziona al di sopra della media nazionale per importo medio di reddito e pensione di cittadinanza, impiegando 529 euro rispetto ai 510 euro della media nazionale, e per spesa pubblica per consumi finali per l’istruzione e la formazione, dove si posiziona all’ottavo posto della classifica con il 4,5% del pil regionale (media nazionale 4,2%). Si posiziona, invece, in linea con la media nazionale per spesa pubblica per le politiche del lavoro, dove occupa la nona posizione impiegando il 2,8% del pil regionale.

La spesa previdenziale media su popolazione over 65 è di 1.005 euro, contro la media italiana di 1.147 euro (14esima posizione), mentre il contributo medio in forme pensionistiche integrative è pari al 7,4% del reddito medio (decimo posto) – in questo caso la media è del 7,3%. Infine, i contributi sociali riscossi dagli enti di previdenza sono pari al 13,5% del PIL regionale, contro una media del 14,2% che collocano l’Abruzzo in 14esima posizione.

Indicatori strutturali

La regione si posiziona al 18esimo posto per efficacia, efficienza e appropriatezza dell’offerta sanitaria e all’ottavo posto per quanto riguarda lo stato di salute della popolazione. Occupa il 15esimo posto per tasso di disoccupazione della popolazione con più di 15 anni, registrando il 9,4% rispetto alla media nazionale dell’8,1%, e il 14° posto per giovani neet che non studiano né lavorano, che si attesta al 20,2% della popolazione, posizionando l’Abruzzo poco sopra la media nazionale (19,5%). Il tasso di part-time femminile involontario (indicatore dell’esclusione delle donne nel mercato del lavoro) è pari al 20,1% rispetto al 17,1% della media nazionale.

L’Abruzzo registra un buon risultato per il tasso di dispersione scolastica che si ferma al 9,3% (ottavo posto) contro una media nazionale del 10,4%, mentre occupa la 14esima posizione per posti asilo nido autorizzati (23,8 ogni 100 bambini tra 0 e 2 anni).

L’Abruzzo è 11esima per numero di pensionati (27,9 ogni 100 abitanti), mentre occupa la 15esima posizione per il tasso di partecipazione a forme pensionistiche complementari (36,5% vs 39,2% della media nazionale).