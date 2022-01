“Weeknd”, esce il nuovo singolo di Zafman

Torna Giovanni Zafenza, in arte Zafman. Oggi, venerdì 28 gennaio, è infatti uscito il suo nuovo singolo, intitolato “Weeknd”, che comprende anche il featuring di 5ime e si pone in equilibrio tra pop e rap. La produzione è a cura di Fazer. Dopo il successo di "Festa", che vedeva la collaborazione con Lesso e ha finora superato i 280.000 ascolti, Zafman ha chiuso l’anno appena trascorso con risultati decisamente importanti e con solide realtà che sono nate in particolare nell’ultimo periodo, totalizzando circa mezzo milione di ascolti durante il solo 2021 (per la precisione, 582.000 clic) e ben due date come super guest all’Hollywood, il disco club più famoso di Milano, frequentato dai maggiori vip nonché dalle star internazionali.

Grande soddisfazione è stata espressa dall'artista 18enne per aver già raggiunto questi prestigiosi traguardi: "Ci stiamo affermando!", ha dichiarato con orgoglio. Zafman, partito dalla provincia di Pescara (Cepagatti) alla conquista della fama, è pronto a iniziare il suo tour per salire sui palcoscenici più importanti d'Italia. Pandemia permettendo, ovviamente.

Di rilievo anche i risultati conseguiti dai suoi precedenti successi, come “Sex & Lexotan” e “Shawty (Che Ne Sai)”. Riguardo a quest'ultimo pezzo, va detto che all'epoca ne è stato altresì realizzato un videoclip, con la direzione di Marco D'Andragora, che Zafman ha definito "un progetto in cui credo molto e che valorizza anche il territorio abruzzese perché il video è stato interamente girato nel panorama spettacolare di Campo Imperatore, in provincia dell'Aquila".

Dunque un riuscito connubio di musica e marketing promozionale, insieme. Tra gli altri brani pubblicati da Giovanni Zafenza, che vanta pure un’importante esperienza nel celebre talent show 'X Factor', ricordiamo inoltre “Backflip” e "Sixteen". Il futuro, per questo giovane vocalist, è tutto in discesa e, ne siamo certi, è ancora da scrivere.