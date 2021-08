Il We Love Fest si chiude con il sold out di Enula, Cremonese: "Pescara città turistica" [FOTO]

Si è chiuso ieri sera il primo We Love Fest che ha visto esibirsi allo stadio del mare artisti come La Rappresentante di Lista, The Kolors, Clementino e, soprattutto, Amii Stewart. Per il gran finale è toccato a Enula, anticipata dagli Opera Seconda

Si è chiuso ieri sera, con l'ennesimo sold out, il primo We Love Fest che ha visto esibirsi allo stadio del mare artisti come La Rappresentante di Lista, The Kolors, Clementino e, soprattutto, Amii Stewart. Per il gran finale è toccato a Enula, anticipata dagli Opera Seconda - Pooh tribute.

Soddisfatto l'assessore al turismo e grandi eventi, Alfredo Cremonese, che ha dichiarato: "Pescara può dirsi ormai a tutti gli effetti una città turistica. Giorni fa, entrando in un negozio di abbigliamento in pieno centro, la proprietaria mi ha detto che da inizio agosto stanno lavorando tantissimo con i turisti, provenienti da ogni parte d'Italia ma anche stranieri, che hanno trovato una città accogliente, pulita, sicura, vivibile, ricca di eventi e con un mare fantastico. In un mondo dove tutti sono sempre abituati a criticare e ad essere severi, provo soddisfazione ad aver raccolto un piccolissimo apprezzamento per il nostro operato. Questa estate sono state numerose le presenze in città con benefici per tutti. Felicità assoluta".