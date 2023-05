Voto assistito per le elezioni amministrative: la Asl spiega dove richiedere le certificazioni sanitarie nel Pescarese

La Asl di Pescara, in occasione delle elezioni amministrative che si terranno il 14 e 15 maggio nei comuni di Bussi sul Tirino, Cepagatti, Loreto Aprutino, Nocciano, Pianella, Pietranico, Roccamorice, San Valentino in Abruzzo Citeriore e Turrivalignani, ha illustrato le modalità per richiedere il voto assistito, per le persone che fisicamente non possono esprimere il diritto di voto.

Le certificazioni sanitarie saranno rilasciate nei tre giorni antecedenti la consultazione elettorale nelle sedi distrettuali e Cers dalle 8,30 alle 11,30. Stesso servizio in caso di ballottaggio domenica 28 maggio.

Erogazione Servizi (Cers), individuati sul sito ASL Pescara, nelle ore 8,30/11,30.



Cers di Scafa – via della stazione, 61 09.00 – 13.00; Cers di Popoli – Via Aldo Moro, 10 09.00 – 13.00; Cers di Penne – Contrada Carmine 8.30 – 11.30; Cers di Loreto Aprutino – Via Donato Chiarelli, 2 09.00 – 13.00; Cers di CepagattiI – Via da Denominare, 4 – già Via Piano Ripa 09.00 – 13.00.