Votazioni sindacali alla Barberini di Città Sant'Angelo, la Confail entra in Rsu

Nei giorni scorsi i lavoratori della Barberini Spa (gruppo Luxottica) di Città Sant’Angelo sono stati chiamati alle urne per votare i propri rappresentanti in Rsu, al rinnovo dopo 3 anni alla scadenza naturale. La Confail, sindacato autonomo nato nel 1963 che rappresenta 60 categorie di lavoratori sul territorio nazionale, ha ottenuto 1 delegato, su 9 eletti, al suo esordio in un’azienda storicamente rappresentata da sindacati confederali. Achille Macrini è il delegato eletto. L’ingresso di Barberini nella Rsu arriva dopo i brillanti risultati nelle votazioni di Rsu in altre grandi aziende del comparto chimico-farmaceutico come Fater (dove è la prima sigla per numero di iscritti e di delegati) e Alfa Sigma, a conferma del buon lavoro fatto sul territorio.

“È un riconoscimento che premia l’assiduo lavoro svolto in questi anni dai nostri dirigenti e delegati sul territorio abruzzese nell’interesse dei lavoratori”, dice Gianfranco Di Giorgio, segretario regionale della Confail. “In questi anni la nostra confederazione, compagine pressoché sconosciuta in Abruzzo, ha visto crescere sul territorio il proprio consenso sia nel numero di iscritti (incremento del 40% nel giro di 2 anni) sia nell’attenzione da parte di chi è sempre stato lontano dal sindacato non sentendosi rappresentato dai sindacati confederali, e che oggi vede in Confail una risposta alle richieste di ascolto e servizio nei luoghi del lavoro e non nelle sale congressuali”.

“Dietro ai numeri c’è la concretezza dell’impegno verso i problemi occupazionali e di recupero salariale dei lavoratori, con un occhio attento e propositivo verso le opportunità offerte dalle politiche attive del lavoro”, continua Di Giorgio. “Negli ultimi anni si è vissuto un appiattimento delle politiche sindacali che hanno riconsegnato molti dei diritti conquistati in decenni di lotte (vedi articolo 18 sul licenziamento) in mano ai datori di lavoro che talvolta ne fanno un uso improprio portando sempre più incertezze nel modo del lavoro”.

E conclude: “La nostra filosofia è tutelare il lavoro per tutelare i lavoratori attraverso il confronto costruttivo con i datori di lavoro e l’ascolto attento dei lavoratori nell’intento di finalizzare politiche che portino verso la crescita di competitività delle aziende garantendo di pari passo crescita e recupero salariale, formazione per innalzare la professionalità, conciliazione vita/lavoro, a un'occupazione sempre più stabile che dia garanzie ai giovani. Con questi obiettivi lavoriamo per costruire unità sindacale nei contenuti e nelle contrattazioni unica via per garantire certezze ai lavoratori e alle loro famiglie”.