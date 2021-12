Si intitola 'Vota Estinzione' il nuovo singolo degli Anticorpi. Il brano della band sci-fi technopop formata da Giovanni Di Iacovo e Arnaldo Guido propone "con amore e convinzione" l’estinzione volontaria della razza umana. Si tratta di un testo politico e irriverente che prende le difese del globo terrestre, ormai in fin di vita: “Il nostro pianeta è minacciato da una e una sola terribile creatura: l’uomo, parassita egoista che divora e distrugge – spiegano gli Anticorpi – Inutili le vuote promesse degli imperatori della terra, e temiamo che anche la battaglia di Greta non possa prevalere se non eliminiamo il problema alla radice: estinguiamoci. Dopo aver ascoltato il nostro brano, Godzilla ha finalmente accettato la nostra proposta di candidatura a premier per poter iniziare subito questo concreto ed efficace programma di riforme: l’estinzione!”.

La loro voce all’unisono racconta un’identità chiara: “Vogliamo cantare il domani perché parliamo del presente con la grammatica del futuro – scrivono ancora gli Anticorpi – La nostra musica vuole creare connessioni con l’altro, con il differente, con l’umanità, con la tecnologia. Raccontiamo intime fragilità contemporanee e distopiche visioni del futuro in un inno alle diversità. Vogliamo far sudare sia i corpi che i cervelli”.