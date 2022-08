Via ai festeggiamenti del Volto Santo di Manoppello tra preghiera e spensieratezza

Iniziano oggi e proseguiranno fino a domenica 7 agosto i festeggiamenti in onore del Volto Santo di Manoppello con il momento solenne, e cioè la celebrazione eucaristica presieduta da sua eccellenza Antonio D'Angelo, vescovo ausiliare dell'arcidiocesi dell'Aquila, fissata per sabato 6 agosto alle ore 11.

I festeggiamenti in onore del Volto Santo, che sono anche un’occasione per ripercorrere la storia, lunga quattro secoli, della presenza dei Frati Cappuccini a Manoppello, che nel 1620 completarono i lavori di edificazione del convento e presero dimora in città. Pochi anni dopo venne affidata loro la preziosa reliquia del Sacro Velo di Gesù che custodiscono, da allora, con cura, affetto, devozione e gioia. A partire da oggi è possibile visitare la pria mostra di Arte sacra e paesaggi d'Abruzzo allestita nella sala congressi della Casa del pellegrino. Mostra pensata e coordinata dall’associazione Arabona Aps, presieduta da Frank William Marinelli, cui partecipano una trentina di artisti abruzzesi che hanno raffigurato il sacro velo. La mostra proseguirà fino a domenica.

Il programma dei festeggiamenti religiosi, iniziato il 27 luglio con la novena di preparazione, oltre a un bel momento di condivisione che ha visto coinvolti oltre 150 bambini, prevede domani, venerdì 5 agosto la solenne esposizione del Volto Santo, dedicata alla preghiera personale seguita dalla Colazione Cappuccina. Sabato, dopo la messa solenne della mattina alle 19, subito dopo l'altra celebrazione affidata al ministro provinciale dei Cappuccini Matteo Siro, ci sarà la processione con la reliquia e la benedizione della città. Da domani a domenica le serate saranno anche all'insegna della spensieratezza con i concerti all'aperto che si terranno vicino al Santuario: ci saranno i Punto radio com (cover band di Vasco Rossi), l'orchestra Matteo Tarantino e il concerto dell'orchestra “li straccapiazz”.

“La festa rappresenta un’occasione di speranza per noi, per la popolazione di Manoppello e per tutti coloro che frequentano questo Santuario – dichiara il rettore del Santuario padre Antonio Gentili – l’invito è a partecipare con gioia e nella preghiera”. “Ci apprestiamo a vivere le celebrazione del Volto Santo anche ricordando la secolare presenza dei frati Cappuccini a Manoppello – aggiunge il sindaco Giorgio De Luca - che la reliquia del Sacro Velo di Gesù, portata in città, nel 1506, da uno sconosciuto pellegrino, scomparso senza lasciare traccia subito dopo aver consegnato il Velo al medico Giacomo Antonio Leonelli”.