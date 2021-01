Posizioni di volontariato in servizio civile nella sede del Consorzio Parsifal a Pescara. Quattro posti per giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti interessati ad impegnarsi per un anno in un’esperienza altamente formativa e di grande valore etico.

Sono disponibili tra la nostra città e Lanciano. Le selezioni avverranno nel servizio dedicato agli interventi educativi a domicilio, curato dalla cooperativa Orizzonte, e nella comunità familiare per minori “Pegaso”, curato dalla cooperativa Samidad. Dalla homepage e attraverso la sezione 'Servizio civile' di www.consorzioparsifal.it è possibile ottenere tutte le informazioni relative ai progetti e alla compilazione, esclusivamente online, dei moduli di domanda, che dovranno pervenire entro l’8 febbraio 2021 alle ore 14.

Bisognerà avere uno Spid (sistema pubblico di identità digitale) di 2° livello, cioè l’identità digitale per accedere – da pc, tablet e smartphone – a tutti i servizi online della pubblica amministrazione. Una volta ottenuto lo Spid, si potrà presentare la candidatura cliccando QUI. Per maggiori informazioni: 0775.835037, serviziocivile@consorzioparsifal.it.