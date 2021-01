Riapertura scuola, i volontari della protezione civile alle fermate dei bus per evitare gli assembramenti degli studenti

I volontari della protezione civile saranno utilizzati alle fermate degli autobus per sensibilizzare gli studenti allo scopo di evitare assembramenti.

Questo quanto deciso dalla prefettura ieri, giovedì 7 gennaio, al termine di una riunione interforze in vista della riapertura delle scuole secondarie.

Il ritorno in classe degli studenti è previsto per lunedì 11 gennaio.

Inoltre sono state delineate le linee guida da seguire per far rispettare scrupolosamente le prescrizioni anticovid. In quest’ottica, nel corso della riunione sono state condivise le linee delle prossime attività di controllo che si concentreranno, in modo particolare, sul divieto di assembramento, sul rispetto delle prescrizioni da parte degli esercizi commerciali, sul corretto uso delle mascherine e, nei giorni in fascia arancione del 9 e 10 gennaio, sul divieto di spostamento tra i comuni con le note eccezioni.