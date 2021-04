Formati 40 nuovi volontari della protezione civile a Bolognano [FOTO]

Sono in totale 40 i nuovi volontari della protezione civile formati a Bolognano con il primo corso base che è terminato nei giorni scorsi.

I nuovi volontari entrano a fare parte del distaccamento intercomunale Valtrigno che comprende i territori di Caramanico Terme Sant'Eufemia, Salle e Abbateggio.

"Soddisfazione per il primo corso base" dice il sindaco Guido Di Bartolomeo "a breve replichiamo per addetti antincendio boschivo. L’obiettivo è integrare le risorse locali ed essere strutturati e pronti alle emergenze.Un progetto che concretizza la necessità di integrare le risorse dei territori per offrire risposte tempestive alle emergenze ed ai bisogni locali”.

La formazione é avvenuta in didattica a distanza, introdotta dall’istruttore di protezione civile, Paolo De Ingeniis, sui temi legati al sistema e alla struttura dall’organismo e su quelli inerenti la gestione delle emergenze, gli specifici compiti, le specializzazioni e la sicurezza del volontario. "Al tecnico e ai nuovi componenti, tutti amministratori", aggiunge il primo cittadino, "va un grande ringraziamento per aver portato a termine il progetto formativo che apporta, senza dubbio, all’intero territorio una nuova forza. Essere un volontario della protezione civile significa fornire il proprio contributo alla Comunità e aiutare a salvaguardare il territorio dove si vive. Il nostro obiettivo è quello di strutturaci sempre più per essere preparati e pronti a fronteggiare qualsivoglia situazione emergenziale. Ed è in quest’ottica che a breve daremo il via anche al corso per addetti all’antincendio boschivo”.

