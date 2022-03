Maxi-simulazione di un terremoto a Pianella con i nuovi volontari del Modavi e della Cri di Penne

Si è concluso con la maxi-simulazione di un terremoto, il corso base di formazione dei venti nuovi volontari del Modavi Pianella organizzato in collaborazione con la sezione di Penne della Croce Rossa. Un'esercitazione per imparare a coordinarsi durante l'emergenza dando risposte efficaci e veloci in caso di calamità. “Gli scenari possibili nel reale sono moltissimi, le difficoltà di azione e gli imprevisti altrettanti, per questi motivi ogni volontario sulla scena deve sapere quali sono i propri compiti, dove e come interagire con gli altri soggetti in campo – spiega il presidente del Modavi Abruzzo Mirco Planamente -. Esercitazioni di simulazione di emergenze come questa sono momenti di formazione di alto livello. Anche l'interazione tra associazioni è un grande risultato poiché amplifica la portata del successo in caso di intervento. Sono entusiasta del lavoro svolto da tutti i volontari per essersi dimostrati ancora una volta dei veri professionisti nel saper affrontare situazioni emergenziali. Colgo l'occasione per ringraziare tutti per il prezioso contributo dato”.

“Noi della protezione civile Modavi Pianella – aggiunge il presidente Piero Tatilli - riteniamo importante e fondamentale avere volontari preparati che comprendano l’importanza dell’esercitazione e della preparazione al fine di far fronte alle emergenze. La preparazione e la formazione sono le basi per un buon intervento e un buon lavoro di squadra sul campo”. “Per noi – sottolinea Stefania Altigondo, presidente del comitato locale di Penne della Croce Rossa - è fondamentale ed importante collaborare sempre con le associazioni del territorio per essere di aiuto alle persone in difficoltà e per servire la popolazione: siamo onorati di essere stati invitati a questa esercitazione. Auspico che questa sia soltanto la prima di una serie di attività ed esercitazioni che potremmo fare in futuro insieme. Le esercitazioni sono importanti per essere sempre pronti a intervenire in qualunque emergenza”. Il corso, iniziato il 3 marzo, ha visto la presenza di due funzionari dell’Agenzia regionale di protezione civile della Regione Abruzzo (Nicola Maiale e Andrea Gallerati) che hanno spiegato ai nuovi volontari i compiti fondamentali svolti dalla protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento delle emergenze) e promosso una prima formazione sulle comunicazioni radio in caso di emergenza.