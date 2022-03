Torna il collegamento aereo con l'Albania grazie al volo Pescara - Tirana di Wizzair

A partire dal 28 marzo prossimo sarà nuovamente disponibile la rotta di Wizz Air Pescara - Tirana. Lo ha reso noto la compagnia aerea, comunicando le 22 tratte disponibili dagli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate, Bologna, Pescara, Roma Fiumicino, Napoli, Bari, Brindisi, Catania e Cagliari.

I biglietti sono già acquistabili sul portale di Wizz Air o tramite l'app Wizz. Il volo collegherà dunque nuovamente l'aeroporto d'Abruzzo alla città albanese, come già avvenuto nel mese di marzo 2021. Dal 28 marzo la tratta sarà dunque nuovamente attiva ed il primo volo utile è previsto martedì 29 marzo. Inizialmente la cadenza sarà bisettimanale, con partenze il martedì e sabato dal 29 marzo al 9 aprile. Successivamente la frequenza diventerà trisettimanale in base al periodo. La rotta sarà attiva fino al 28 ottobre. La tratta era stata sospesa nel dicembre 2021 a causa dell'aumento dei contagi da Covid durante la quarta ondata provocata dalla variante Omicron.

Il corporate communication Manager di Wizz Air, Paulina Gosk, ha dichiarato:

"Siamo sempre entusiasti di aggiungere rotte per viaggiare da e per l’Italia. L’Italia è per noi un importante mercato che ha bisogno di nuove possibilità e sul quale abbiamo concentrato molti sforzi. Con l'annuncio di oggi vorremmo sottolineare il nostro impegno verso i clienti italiani e continuare ad offrire le tariffe più basse possibili, che saranno sempre abbinate anche ad un'eccellente esperienza a bordo. Non vediamo l'ora di accogliere i passeggeri a

bordo dei nostri aerei e di accompagnarli nel loro viaggio alla scoperta di tutte le meraviglie locali e internazionali.”