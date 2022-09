Nel 2023 arriverà il collegamento aereo fra Pescara e il Lussemburgo

Nuova rotta nella stagione estiva 2023 per l'aeroporto d'Abruzzo. La Saga infatti ha comunicato che dal 27 marzo sarà operativo il collegamento da e per Lussemburgo. Lo scalo abruzzese entra così tra le destinazioni italiane operate dalla compagnia di bandiera lussemburghese Luxair. Il collegamento verrà operato per due volte a settimana. Come spiega il presidente Vittori Catone, la bella novità riguarderà la prossima estate quando quella in corso non è ancora terminata:

"Il lavoro costante di crescita di Abruzzo Airport ha portato risultati ottimi nella stagione, ormai alle battute finali, che ci ha consegnato flussi di passeggeri da record e con questa nuova destinazione mettiamo un tassello in più in questo progetto di espansione. La compagnia Luxair ha scelto di puntare su Abruzzo Airport per la sua strategicità geografica e questo non può che produrre risvolti positivi per l’incoming sul nostro territorio”.

La compagnia invece ha spiegato che Pescara è diventata meta di vacanza per molti italiani:

"Il Lussemburgo è un paese cosmopolita con una grande comunità abruzzese”.

Il lunedì partenza da Pescara alle 15:35 con arrivo alle 17:50, e il venerdì alle 08:55 con arrivo alle 11:10. Da Lussemburgo il decollo è fissato il lunedì alle 12:45 con arrivo alle 14:55, mentre il venerdì alle 6 con atterraggio a Pescara alle 08:10. I biglietti sono già in vendita sul sito della compagnia.