Cancellato all'ultimo il volo Pescara-Catania, beffa per numerosi passeggeri

Il volo Pescara-Catania operato da Ryanair di martedì 29 agosto è stato cancellato a poche ore dalla partenza.

La compagnia aerea irlandese ha comunicato nella mattinata odierna l'annullamento del volo Fr1628 proveniente dalla Sicilia con partenza prevista alle ore 11:20.

E di conseguenza è saltato anche il volo Fr1629 di ritorno che era in programma alle ore 13:10 dall'aeroporto d'Abruzzo.

Dalla Saga informano che Ryanair non ha ancora motivato le cause che hanno portato alla cancellazione dei due voli odierni. Numerosi i passeggeri rimasti a terra e che sono stati avvisati solo in mattinata.