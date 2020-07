In arrivo all'aeroporto di Pescara il primo volo da Bucarest: per i passeggeri quarantena obbligatoria

Arriverà oggi alle 13.35 il volo proveniente da Bucarest, in Romania, e diretto all'aeroporto di Pescara. Lo ha fatto sapere la Saga, ricordando che il collegamento è stato ripristinato lo scorso 21 luglio, ogni martedì. La società che gestisce l'aeroporto ha fatto sapere che saranno prese tutte le precauzioni del caso e rispettate le norme relative al Covid19, considerando anche che la Romania è uno dei Paesi europei più colpiti, in questo momento, dalla pandemia.

I passeggeri in arrivo saranno sottoposti alla quarantena, secondo quanto disposto dall'ordinanza del ministero della salute, che prevede l'obbligo di sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario, per le persone che intendono entrare nel territorio nazionale e che abbiano transitato o soggiornato in Bulgaria o in Romania nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia

Ricordiamo che dopo il lockdown, l'aeroporto di Pescara ha ripreso gradualmente l'attività commerciale con l'arrivo e la partenza dei voli nazionali ed internazionali nell'ambito delle restrizioni e delle prescrizioni imposte dal Governo.