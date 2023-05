Il maltempo provoca disagi anche nell'aeroporto d'Abruzzo, voli dirottati e in ritardo

Disagi nell'aeroporto d'Abruzzo di Pescara causati dall'ondata di maltempo che giovedì 11 maggio ha colpito la nostra regione.

A causa della forte perturbazione un paio di voli sono stati dirottati mentre altri hanno subìto ritardi,

Nello specifico, i voli in arrivo da Bergamo delle ore 17:35 e da Charleroi delle 18:55 sono stati dirottati ad Ancona per il maltempo.

I passeggeri sono stati accompagnati a Pescara in pullman. Conseguenti ritardi per le partenze, con il volo per Torino che è decollato alle 20:58 anziché alle 19:20 e Bergamo alle 22:22 anziché alle 18.