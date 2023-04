Con i suoi vincitori è Pescara "la città più veloce" di Vivicittà e in campo scende anche la Lilt: "Lo sport per prevenire i tumori"

Pescara “la città più veloce” grazie ai vincitori di Vivicittà e cioè Leonce Bukuro e Marika Monrandi. Un primato quello dei due atleti che hanno partecipato alla manifestazione organizzata sul territorio dalla Uisp Abruzzo-Molise e che a Pescara, tra agonisti e non, ha visto la partecipazione di oltre 1.200 persone. A confermare che tra le 40 città italiane in cui si è svolta è stata proprio Pescara quella con i risultati “migliori” è la Uisp nazionale. Tra i 35mila che hanno corso in tutta Italia sia in campo maschile che femminile il percorso lo hanno portato a termine i due atleti presenti a Pescara con rispettivamente i 30 minuti e 05 secondi di Bukuro atleta del Burundi e della Monaldi che ha chiuso in 33 minuti e 58 secondi.

Quella svoltasi è stata una giornata di festa, l'occasione per fare un po' di sana attività sportiva anche per chi agonista non è e soprattutto la giornata giusta per ricordare quanto sia importante farla con regolarità per il nostro benessere fisico e psicologico. Una cosa questa sottolineata dalla Lilt (Lega italiana lotta contro i tumori) presente come sempre alla manifestazione organizzata dalla Uisp Abruzzo Molise e che si è snodata per 5 chilometri in tutta la città. Oltre 1.200 le persone che hanno partecipato tra cui oltre 800 agonisti.

“Attraverso la pratica regolare e costante di una disciplina sportiva è possibile abbattere del 15 per cento l’insorgenza dei tumori – sottolinea Marco Lombardo presidente della sezione locale della Lilt -, dunque è fondamentale incentivare il movimento tra i ragazzi e i bambini, molti dei quali oggi sono in sovrappeso, che è una delle condizioni che favorisce uno stato di infiammazione cronica, anticamera del cancro”. Lo sport dunque come strumento per la prevenzione oncologica primaria ed è per questo che continua il gemellaggio della Lega con Vivicittà.

Lombardo ricorda che l'attività sportiva come misura per la prevenzione oncologica è prevista nel codice europeo della salute e dell'organizzazione mondiale della sanità e che proprio la Lilt di Pescara “ha redatto e sottoscritto un protocollo d’Intesa con il Coni regionale per sviluppare delle iniziative sportive con i ragazzi. Crediamo – prosegue il presidente -nell’importanza della pratica sportiva che da sola riesce ad abbattere del 15 per cento l’incidenza dei tumori e, abbinando lo sport a uno stile di vita complessivamente sano si abbatte l’incidenza sino al 40 per cento”.

“I numeri – spiega ancora - ci dicono che dobbiamo agire in fretta: nel 2022 abbiamo registrato 390mila 700 nuovi casi di tumore, ossia14mila 100 in più in due anni e se oggi, dopo due anni di pandemia, sono ripresi gli screening di prevenzione, sono allarmanti gli stili di vita scorretti: il 33 per cento degli adulti è in sovrappeso, e il 10 per cento è obeso, il 24 per cento fuma e i sedentari sono aumentati dal 23 per cento del 2008 al 31 per cento del 2021. Il big killer tra i tumori è tornato a essere quello della mammella con 55mila700 casi, ossia più 0,5 per cento del 2020; seguito dal tumore del colon retto (48mila 100 casi, più 1,5 negli uomini, più 1,6 nelle donne; polmone con 43mila 900 casi, più 1,6 negli uomini e più 3,6 nelle donne; prostata e vescica”.

“Quelli che sono aumentati sono dunque i fattori di rischio comportamentali – conclude Lombardo -, dato che deve destare preoccupazione se consideriamo che il 40 per cento dei casi e il 50 per cento delle morti oncologiche possono essere evitati semplicemente modificando il proprio stile di vita. Per il ‘Vivicittà’ siamo stati presenti con i nostri volontari in piazza per raccogliere nuovi soci, i quali potranno poi partecipare alle campagne di screening gratuito promosse dalla Lilt stessa, e per distribuire il nostro materiale informativo”.