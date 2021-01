Il pescarese Vittorio De Feo eletto presidente regionale della Federazione Medici Sportivi Italiana

È il pescarese Vittorio De Feo il nuovo presidente regionale in Abruzzo della Federazione Medici Sportivi Italiana.

De Feo è stato eletto ieri, giovedì 21 gennaio, a Mosciano Sant'Angelo nel corso dell’assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche federali regionali della Fmsi per il quadriennio olimpico 2020/2024.

L'assemblea si è tenuta alla presenza del consigliere federale Gabriele Grandoni.

Con De Feo sono stati eletti:

il vice presidente Luca Fallavolita (L'Aquila);

e i consiglieri Antonio Franco (Teramo), Giuseppe Ciancaglini (Chieti) e Marco Di Clemente (Chieti).

De Feo, opera dal 2006, in qualità di Specialista, a Pescara nel Centro Fmsi e nel centro Asl.