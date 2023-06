È la personal trainer Vittoriana Cacciatore a vincere l'anteprima dell'edizione 2023 di Miss Adriatico

È la personal trainer pescarese di origini teatine Vittoriana Cacciatore a vincere l'anteprima nazionale della 47esima edizione del concorso di bellezza internazionale di Miss Adriatico.

A premiarla due ex protagoniste delle passerelle come Barbara Di Marco e Julia Zapadaieva al termine di una manifestazione alla quale hanno partecipato 19 concorrenti.

A presiedere la giuria l'operatore turistico Julian Delfino e l'opinionista televisivo Riccardo Clinco.

Lo spettacolo si è aperto con una passerella d'onore in ricordo di tre persone speciali per l'organizzazione di Miss Adriatico come il campione internazionale di tennis in carrozzina Andrea Silvestrone, la fotoreporter Vania D'Anastasio e l'imprenditore Davide Di Febo, scomparsi prematuramente. L'iniziativa, unica nel settore moda in Abruzzo a essere patrocinata dal consiglio regionale, ha visto fasciate Angelina Andreiana, Miss Acqua & Sapone, Diletta Timperio, Miss intimo Unigross, Giorgia Martinelli, Miss caffè Mokambo, Federica Di Claudio, Miss caffè Mokambo, Natasha Diedkova, Miss vini Lampato, Shara De Petra, Miss pastificio Rustichella D'Abruzzo, Siria Chiavarini, Miss Dfa Trasporti, e Rossella Calderoni, Miss Ama Fitness club. Particolarmente applaudite le esibizioni dei cantanti Ilenia Di Marino e di Maurizio Tocco, vincitore del Festival della Melodia. Prossimi appuntamenti del mese di giugno con Miss Adriatico saranno martedì 20 al ristorante "Lo chalet" di Città Sant'Angelo, il 22 nell'anfiteatro Km lanciato di Cappelle sul Tavo, il 25 a Cepagatti e il 30 giugno sulla passeggiata orientale di Ortona.

«Non mi aspettavo di fare centro al primo colpo», le prime parole della vincitrice Vittoriana Cacciatore, «sono felicissima di aver potuto condividere questo successo con tante amiche e amici presenti allo spettacolo».