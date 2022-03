Il messaggio del sindaco di Montesilvano ai familiari delle vittime del covid

“Un pensiero che non va solo a essi ma anche a tutti i loro cari, che hanno avuto il cuore colpito dalla mancanza improvvisa di un affetto, un amico, un genitore, un nonno. La nostra comunità si ritrova così impoverita e addolorata e si stringe attorno alle famiglie che piangono le loro vittime. Ringrazio tutti gli operatori sanitari, i membri delle associazioni di volontariato, i dirigenti e i dipendenti comunali, che per tutto questo tempo hanno lavorato con grande spirito di sacrificio in una situazione critica ed esorto tutti i cittadini a stringersi idealmente intorno al significato di questa giornata e a conservare il ricordo di tutte le persone venute a mancare”. Queste le parole con cui, sul suo profilo facebook, il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis ha voluto ricordare le vittime del covid, nella giornata internazionale intitolata alla loro memoria.