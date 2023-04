Il 106enne Pasquale Di Cecco a "La Vita in Diretta": il toccante racconto del primo incontro con il figlio Rocco [VIDEO]

Il segreto della longevità di nonno Pasquale arriva fino al programma "La Vita in Diretta" condotto da Alberto Matano. Il 106enne che il 6 aprile ha festeggiato il suo compleanno brindando anche con il sindaco Carlo Masci, è stato infatti intervistato nel corso della trasmissione di Rai1 e ha raccontato non solo i suoi, ma anche alcuni particolari della sua intensa vita.

All'anagrafe Pasquale Di Cecco, l'ultracentenario è nato a Turrivalignanti vive a Pescara da più di 60 anni. Ha sei nipoti, cinque pronipoti e cinque figli nati dai suoi due matrimoni. “Dei grandi figli” dice ai microfoni Rai che gli vogliono “un bene matto”. Sono Maria, Bruno, Antonio e Rocco e proprio con quest'ultimo a quanto pare ha un legame particolare: lo ha conosciuto solo quando aveva sei anni e cioè quando il papà soldato è tornato dalla guerra. “Quando sono tornato mi è venuto incontro e io gli ho detto chi sei tu? - racconta – e lui ha risposto: il figlio di Pasqualino”, quindi l'abbraccio e il ritorno a casa finalmente insieme.

Nella vita ha davvero fatto di tutto: il meccanico, il falegname, il muratore, l'elettricista e anche l'elettrauto. A tavola mangia bene, ma poco, così come beve poco alcol e l'acqua calda, mai fredda. Il suo piatto preferito, confida alla giornalista, è la polenta. E poi non si arrabbia mai. Questi gli ingredienti per una vita tanto lunga, oltre a quello di non fermarsi mai. Sì perché andato in pensione nel 1977 nonno Pasquale ha continuano a coltivare i suoi hobby: coltivare l'orto e fare lavori creativi grazie alla grande manualità, visti i mestieri fatti, che ha.