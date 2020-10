Torna la campagna "Nastro Rosa 2020" della Lilt con le visite senologiche gratuite anche a Pescara e provincia

Torna la campagna della Lilt "Nastro Rosa 2020" per la prevenzione dei tumori al seno, attraverso le visite senologiche gratuite per le donne di Pescara e provincia. Nel mese di ottobre, infatti, sarà possibile a partire dal 19 ottobre sottoporsi ai consulti specialistici negli ambulatori Lilt di Pescara in via Rubicone 15 e a Tocco da Casauria.

Da lunedì 12 a venerdì 16 ottobre le pazienti potranno prenotare la propria visita e ovviamente, e la Lilt con il presidente Marco Lombardo ha fatto sapere che a causa dell'emergenza Covid nell'esigenza di dilazionare le visite, si potrà prorogare la campagna anche di due tre mesi per soddisfare tutte le richieste ricevute.

Alla presentazione in Comune, erano presenti anche il sindaco Masci e l'assessore Paoni Saccone, che hanno ricordato come la torre civica e il Ponte Flaiano sono illuminati di rosa proprio per ricordare alle donne di partecipare alla campagna.

Peraltro la campagna della Lilt si concentra soprattutto sulle fasce di età non coperte dallo screening della Asl, ovvero le donne tra i 25 e i 50 anni, anche perché aumenta l’incidenza della malattia tra le ragazze più giovani. Altro valore aggiunto è la presenza, accanto alla Lilt, dei medici professionisti dell’Ospedale civile di Pescara che effettueranno le visite, con una presa in carico immediata delle eventuali pazienti cui dovesse essere riscontrato un problema o anche solo un sospetto

Il professor Lombardo ha ricordato che ad eseguire le visite saranno i senologi chirurghi e oncologi dell'ospedale di Pescara, coordinati dal primario Luisi e dal dottor Marino Nardi.

Per prenotare il proprio screening si potrà telefonare da lunedì 12 ottobre a venerdì 16 ottobre, dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 18 ai numeri 388.5885788 oppure 328.0235511. Le visite cominceranno lunedì 19 ottobre e andranno avanti sino a dicembre o gennaio, sulla base del numero delle prenotazioni, secondo un calendario che andremo a stilare con i medici ospedalieri

Anche a Tocco da Casauria il Comune terrà illuminato il palazzo comunale, mentre a Cappelle Sul Tavo sarà illuminata la facciata del palazzo comunale e la fontana del chilometro lanciato.