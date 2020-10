Decine di visite senologiche gratuite nel gazebo della Lilt per la maratona d'Annunziana

Decine di donne hanno partecipato questa mattina dalle 9 all'iniziativa della Lilt che ha offerto visite senologiche gratuite alle donne nell'ambito della campagna "Nastro Rosa 2020" per la lotta ai tumori al seno. Le visite si sono tenute all'interno del gazebo allestito per la maratona D'annunziana con la partnership della Croce Rossa di Pescara. Le donne hanno formato una fila ordinanata e distanziata nel rispetto delle norme Covid, ha spiegato il presidente Lilt Lombardo.

“E’ straordinario come quest’anno la Lilt sia riuscita a coagulare tante forze associative e istituzionali in una giornata di assoluta rilevanza perché parliamo di salute e, in particolare, di salute delle donne"

Ha fatto sapere il presidente ricordando che erano presenti fra gli altri gli assessori martelli e Paoni Saccone, ed il sindaco Masci.

Ed è straordinario ch l'organizzazione stessa della Maratona dannunziana, con il podista pluricampione Alberico Di Cecco, abbia permesso alla Lilt di inaugurare quest'anno le due giornate dedicate al podismo, perché lo sport è sinonimo di vita e di salute, lo sport è uno degli strumenti, degli 'stili di vita' fondamentali per fare prevenzione contro tante malattie, a partire da quelle oncologiche.

Domani, domenica 18 ottobre, la Lilt sarà ancora in piazza Salotto dalle 8.30 per informare le donne e prendere le prenotazioni per le visite negli ambulatori di casa Lilt in via Rubicone a partire da lunedì 19 ottobre.