Visite senologiche gratuite con la Lilt in occasione della Maratona d'Annunziana di Pescara

Saranno effettuate sabato 17 ottobre all'interno del "Villaggio della Maratona Dannunziana" le prime visite senologiche gratuite alle donne presenti, nell'ambito della campagna della Lilt per la lotta ai tumori del "Nastro Rosa 2020". Appuntamento dalle 9 alle 17,30 in piazza Salotto senza bisogno di prenotazione e rispettando le norme Covid. Ci si rivolgerà alle atlete, alle componenti degli staff sportivi ma anche alle mamme degtli atleti impegnati nelle gare pomeridiane. ha fatto sapere il presidente Lilt Pescara Lombardo, aggiungendo che domenica 18 i volontari saranno presenti per fare informazione offrendo comunque alle donne la possibilità di prenotare la propria visita negli ambulatori di casa Lilt, in via Rubicone 15. Lombardo ha evidenziato come uno stile di vita sano e l'attività fisica siano fondamentali per la prevenzione dei tumori:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.