Visite mediche e screening gratuiti in piazza Salotto per la festa dei 250 anni della guardia di finanza

Le Fiamme Gialle da sempre tra la gente. Così anche per festeggiare i suoi 250 anni, la guardia di finanza di Pescara sarà nella serata di mercoledì 26 giugno, alle ore 19:30, nel cuore del capoluogo adriatico in piazza della Rinascita (piazza Salotto, ndr).

La cerimonia come occasione per i cittadini, grandi e piccoli, per vedere in azione le donne e gli uomini in divisa che ogni giorno hanno il compito di garantire la sicurezza economica e finanziaria della provincia di Pescara, e permettere a tutti il pieno esercizio dei diritti fondamentali.

Lo schieramento delle Fiamme Gialle sarà il momento clou di un'intera giornata dedicata ai pescaresi, che in piazza Salotto, dalle 9:30 della mattina e fino alle 21:30, potranno effettuare gratuitamente visite mediche e screening all'interno della "Cittadella della prevenzione" allestita con la collaborazione del personale sanitario della Synergo Srl.

«Il diritto dei diritti, quello alla salute, sarà così alla portata di tutti, grazie a questa iniziativa congiunta di chi si occupa quotidianamente di garantire prevenzione e sicurezza alla cittadinanza», si legge in una nota.