All'Aurum apre il Villaggio della Lega per la lotta contro i tumori (Lilt): visite gratuite in occasione di "PesGara-PesGorto 2023"

Visite gratuite della pelle contro il melanoma e altre patologie oncologiche, visite pelviche, cardiologiche e anche misurazione dell'udito e della vista. In occasione di “PesGara-PesCorto 2023” la Lilt Pescara (Lega italiana per la lotta contro i tumori) apre il Villaggio della prevenzione all'Aurum domenica 21 maggio.

“La prevenzione – ricorda ancora una volta Marco Lombardo, presidente della sezione pescarese della Lega - è la prima arma potentissima di cui disponiamo per tutelare il nostro benessere e per individuare possibili malattie, oncologiche o meno, a uno stadio precocissimo, tanto da essere perfettamente guaribili. Nel Villaggio della Prevenzione si realizza l’incontro tra salute e legalità e soprattutto il collegamento tra i giovani e le istituzioni”.

Un mese particolarmente importante quello di maggio per la Lega “perché tradizionalmente legato alle campagne contro il melanoma e i tumori della pelle prima della tintarella in spiaggia, considerando che proprio il melanoma è la malattia oncologica più grave che colpisce i più giovani, ma con una diagnosi precoce oggi si può guarire completamente”, sottolinea Lombardo ricordando anche che il 31 maggio è il giorno della Lotta contro il fumo della sigaretta su cui pure la Lilt è impegnata. “Pensiamo – spiega -che ogni anno sparisce una città come Montesilvano solo per il tumore al polmone. Dunque al Villaggio saremo impegnati su più fronti per parlare ai ragazzi ed eseguire visite”.

Le visite saranno possibili dalle 9 alle 17 nelle cinque postazioni che saranno allestite. Per le visite della pelle ci saranno al mattino i professori Gianluca Proietto e Oreste Artese, e al pomeriggio il professor Nunzio Pollice; nella seconda postazione dove si svolgeranno le visite pelviche e dove ci sarà anche la Fincopp (Federazione italiana incontinenti), ad effettuarle saranno Marino Nardi, chirurgo dell’ospedale civile di Pescara, membro della Lilt e presidente della consulta scientifica della Lilt e la dottoressa Paola Melchiorre, presidente Fincopp; terza postazione del Villaggio per le visite cardiologiche affidate al cardiologo Stefano Guarracini e al suo staff; quarta postazione per la Maico di Mauro Menzietti che eseguirà le visite dell’udito nella campagna ‘Nonno Ascoltami’. A chiudere la quinta postazione affidata agli studenti dell’indirizzo Ottica dell’istituto professionale ‘Di Marzio – Michetti’ che effettueranno le visite della vista.

Il taglio del nastro dell'evento di ‘PesGara-PesCorto 2023’ realizzato dalla prefettura con la procura della Repubblica, la guardia di finanza e tutte le forze dell’ordine, ci sarà alle 10.