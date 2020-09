Tornano a Pescara le visite gratuite per la prevenzione oncologica di Komen Italia: date e orari

Ripartono, dopo lo stop dovuto all'emergenza Covid, i camper di Komen Italia per le visite gratuite destinate alla prevenzione oncologica dei tumori al seno. A Pescara, infatti, da venerdì 18 a domenica 20 settembre sarà possibile sottoporsi alle visite specialistiche e consulenze, oltre ad esami clinico diagnostici per la prevenzione delle principali patologie oncologiche.

Le visite sono mirate alle donne appartenenti a categorie socio economiche svantaggiate e fuori dalle fasce d'età previste per gli screening del sistema sanitario nazionale, ovvero dai 50 ai 69 anni. Saranno effettuate mammografie, visite senologiche e ginecologiche, consulenze psico-oncologiche, nutrizionali, analisi dello stile di vita motorio e del sonno.

Tre le unità mobili a disposizione:

Si potrà accedere solo su prenotazione, contattando la Caritas diocesana Pescara - Penne al numero (338-9011334) e l'Associazione Gaia. (338-9263225, 339-8393327). Per ulteriori informazioni scrivere a komenabruzzo@komen.it. La presidente del comitato Abruzzo di Komen Isabella Marianacci:

Promuovere la cultura della prevenzione ad ampio raggio, evidenziando come quest'ultima non sia un concetto astratto, ma un'arma preziosa nel contrastare i tumori del seno, significa dare alle donne opportunità concrete per accedere agli screening per prevenire le principali patologie oncologiche di genere