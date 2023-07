Gli ufficiali dell'Accademia Navale visitano la base aeromobili della guardia costiera [FOTO]

Ufficiali dell’Accademia Navale in visita nella base aeromobili della guardia costiera di Pescara.

Si è svolta la scorsa settimana, al termine del loro percorso di studi accademici, il tirocinio a favore del personale post 2° anno applicativo dell’Accademia Navale.

Questa attività formativa si innesta nella proposta di fornire una completa e ampia conoscenza ad ampio raggio delle attività del Corpo con vari compiti in materie di diritto, economia, salvaguardia ambientale, gestione delle risorse marine, della tutela dell’ambiente e del territorio costiero, allo scopo di un’efficace qualificazione da un punto di vista professionale.

I 14 guardiamarina, dopo un briefing introduttivo sui principali compiti della componente aerea del Corpo delle capitanerie di porto e sulle specifiche attività dei reparti di volo della guardia costiera, hanno visitato la base aeromobili di Pescara. In quest’ultima, accolti dal comandante della base, capitano di fregata Pil. Andrea Chenda, e accompagnati dal tutor del tirocinio, 1° Lgt Np/Ov. Giovanni Spaccavento, hanno effettuato un volo di familiarizzazione a bordo dell’elicottero Aw139, e un’attività di telerilevamento a bordo del velivolo Atr 42 Mp; attività quest’ultima che ha permesso di mettere in pratica le nozioni acquisite durante i 5 anni di studio. Al termine delle attività previste, i guardiamarina, hanno incontrato il direttore marittimo di Pescara, capitano di vascello (Cp) Fabrizio Giovannone, che ha voluto augurare ai giovani ufficiali un buon inizio di carriera in previsione della prossima assegnazione presso i reparti del Corpo.