Gli studenti del master in “Diritto ed Economia del Mare” in visita alla base aeromobili guardia costiera

Visita nella base aeromobili della guardia costiera di Pescara da parte degli studenti del master in “Diritto ed Economia del Mare”.

I frequentatori del master di 2° livello in “Diritto ed Economia del Mare”, organizzato dalla Camera di Commercio Chieti Pescara e dall’Università degli Studi di Teramo, hanno visitato nella giornata del 10 marzo la base aeromobili – Nucleo aereo e sezione volo elicotteri guardia costiera.

Gli studenti, accompagnati dal tutor, Selene Galante, sono stati accolti dal comandante della base, capitano di vascello Roberto D’Arrigo.

Dopo un briefing introduttivo sui principali compiti del Corpo delle capitanerie di porto e sulle specifiche attività dei reparti di volo della guardia costiera, ai venti frequentatori presenti sono stati illustrati gli aeromobili in dotazione (l’aeroplano Atr42Mp e gli elicotteri Aw139Cp), quotidianamente impiegati nelle molteplici attività d’istituto, sia in Italia che all’estero. Il master di 2° livello in “Diritto ed Economia del Mare”, giunto ormai alla trentunesima edizione, si propone di fornire una completa conoscenza della materia del diritto e dell’economia delle attività marittime e della pesca, nonché della gestione delle risorse marine, della tutela dell’ambiente e del territorio costiero, della portualità, delle infrastrutture, della navigazione e dei trasporti, al fine di una efficace qualificazione da un punto di vista professionale.