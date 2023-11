I ragazzi dell'Arda visitano la capitaneria di porto e diventano militari per un giorno

Una giornata davvero speciale e non solo per i ragazzi dell'Associazione regionale down Abruzzo (Arda), ma anche per gli uomini e le donne della guardia costiera della direzione marittima che hanno accolto alcuni di loro accompagnati dagli educatori. Per i primi certamente da ricordare dato che hanno vestito per un giorno i panni di militari della guardia costiera. Oltre a vistare la struttura, infatti, hanno potuto vedere da vicino i dispositivi della sala operativa, cuore pulsante del coordinamento delle operazioni di ricerca e salvataggio in mare e potuto parlare via radio con le motovedette attraccate al porto turistico.

Una visita quella svoltasi che fa parte dello speciale percorso formativo per i membri dell’associazione istituita nel 1981 e che ha supportato negli anni più di 300 famiglie, offrendo ai partecipanti l’accesso gratuito ai servizi socio-educativi e ha promosso l’inclusione sociale e lavorativa, l’assistenza medica e scolastica e l’aggiornamento giuridico. L’attività resa possibile grazie agli accordi tra il referente dell’associazione Liliana Profeta e il direttore marittimo capitano di vascello Fabrizio Giovannone, fa parte delle attività da sempre condotta nelle capitanerie di porto e che da tempo vede la guardia costiera partner di progettualità benefiche a favore del sociale. Per il direttore marittimo “un'esperienza che ha arricchito per primi i militari che hanno accolto gli ospiti dell'Arda”. Da parte sua un ringraziamento proprio ai ragazzi per l'attenzione e la curiosità con cui hanno vissuto la giornata.