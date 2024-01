Visita pastorale di monsignor Marcianò al comando provinciale e al reparto operativo della gdf: benedetti i caduti in mare [FOTO]

L'ordinario militare per l'Italia è stato accolto dai vertici dell'arma nella caserma Ermando Parete rivolgendo loro parole di apprezzamento. Poi, con la guardia costiera, la cerimonia in mare per ricordare i caduti