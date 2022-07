Dal consiglio regionale un contributo di 200mila euro per la visita del Papa in Abruzzo

Dal consiglio regionale un contributo di 200 mila euro all'arcidiocesi dell'Aquila per sostenerla in occasione della visita di Papa Francesco che il 28 agosto sarà nel capoluogo per presenziare all'apertura della Porta Santa della Basilica di Collemaggio in occasione della Perdonanza Celestiniana.

L'emendamento con cui si è deciso lo stanziamento è stato approvato nella seduta di ieri. Ad annunciare la visita del Papa era stato il 4 giugno il presidente della Regione Marco Marsilio parlando di "un sogno che si realizza" e che in quell'occasione aveva dichiarato: "lavoreremo a stretto contatto con la diocesi dell'Aquila e la prefettura per dimostrarci degni di tanta attenzione ed essere all'altezza di un evento di portata storica".