Visita istituzionale del generale Andrea Rispoli ai reparti dei carabinieri forestali di Pescara

Visita istituzionale del generale di corpo d'armata Andrea Rispoli, comandante delle unità forestali, ambientali e agroalimentari (Cufaa) dei carabinieri ai reparti di Pescara, in viale della Riviera. Nello specifico il comandante ha fatto visita al gruppo carabinieri forestale, al reparto carabinieri per la biodiversità, al nucleo operativo ecologico, al nucleo carabinieri forestale, al nucleo investigativo polizia ambientale, quello agroalimentare, e il nucleo Cites.

Ricevuto in mattinata dal comandane della Regione carabinieri forestale Abruzzo e Molise di L'Aquila e da quello del gruppo di Pescara, Rispoli si è intrattenuto con i militari interloquendo con loro su questioni di servizio e ascoltando le istanze del personale sottolineando l'importanza che ognuno di loro svolge per l'Abruzzo, una regione ricca di biodiversità e di patrimonio naturalistico-ambientale.

Nel pomeriggio il generale ha partecipato ed è intervenuto al convegno sulla “rigenerazione del territorio” svoltosi nella sala Tinozzi della Provincia cui hanno preso parte autorità di governo e della magistratura, oltre che amministratori locali e del mondo delle imprese ambientali. Rispoli ha quindi parlato dell'azione sinergica delle varie componenti dell'arma che operano sul territorio sia in termini di prevenzione che in termini di repressione degli illeciti in campo ambientale.

Ultima tappa la visita al prefetto Flavio Ferdani con cui ha parlato di tutte le iniziative che svolgono i carabinieri forestali nella provincia di Pescara, compresa la prossima creazione della “Cittadella forestale, ambientale e della biodiversità” che sorgerà a Pescara, nonché la recente apertura de Nucleo tutela agroalimentare di Avezzano (L'Aquila) che ha competenza in Abruzzo e Molise: un reparto speciale prioritariamente impegnato nella prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualità dei prodotti agroalimentari, per la difesa del “made in Italy” e delle produzioni agroalimentari abruzzesi, settori di strategica importanza sulla vita delle aziende e dei singoli cittadini.