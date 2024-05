Visita del console generale di Francia nel liceo Marconi per spiegare l'importanza della lingua francese agli studenti [FOTO]

Il console generale della Repubblica Francese in Roma, Fabrice Maïolino, venerdì 24 maggio, ha incontrato nel liceo linguistico G. Marconi di Pescara la dirigente scolastica Giovanna Ferrante, l’assessore comunale all’Istruzione, Gianni Santilli, il direttore generale dell’Usr (ufficio scolastico regionale) dell’Abruzzo, Massimiliano Nardocci, il dirigente dell’ambito IV Ch-Pe dell’Usp (ufficio scolastico provinciale), Pierangelo Trippitelli, il docente co-fondatore del corso EsaBac al liceo Marconi, Giancarlo Giuliani, l’équipe dei docenti di francese EsaBac e una rappresentanza di studenti che seguono il percorso EsaBac che li porterà a ottenere, alla conclusione del secondo ciclo di istruzione, il doppio diploma italiano e francese.

Nel corso dell'incontro, introdotto dagli inni francese e italiano eseguiti dagli studenti, sono state affrontate tematiche di interesse comune.

Nel dettaglio, il console generale ha sottolineato l’importanza dello studio della lingua francese in quanto lingua internazionale, studiata e diffusa in tutti i continenti e parlata in tutte le organizzazioni internazionali quali l’Ue, l’Onu, la Nato, la Corte internazionale penale, complimentandosi quindi con gli studenti per la loro scelta formativa. É stato messo in evidenza anche il valore del francese nell’ambito degli scambi commerciali e in particolare del diritto d’impresa. A seguire gli studenti sono stati invitati a porre le loro domande, numerose e articolate, circa la carriera e il ruolo di un console, il dispositivo educativo EsaBac, gli sbocchi culturali e professionali possibili con diploma EsaBac, gli scambi culturali Italia-Francia.

Ogni intervento, anche da parte della dirigente scolastica Ferrante, e tutte le interazioni si sono svolte in lingua francese dando in tal modo l’opportunità agli studenti di misurarsi e accrescere la loro competenza linguistica. L’evento si è concluso con l’intervento del console generale che ha sottolineato la costante collaborazione istituzionale che lega la Francia all’Italia manifestando grande interesse per future collaborazioni che favoriscano interscambi culturali e sociali con il Liceo G. Marconi.