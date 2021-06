Visita del contrammiraglio Sergio Liardo nella base aerea di Pescara della guardia costiera [FOTO]

Il contrammiraglio Sergio Liardo, capo reparto “Piani e Operazioni” del comando generale delle capitanerie di porto, ha fatto visita alla base aeromobili della guardia costiera di Pescara.

L’ammiraglio Liardo, che è stato accolto dal Direttore Marittimo dell’Abruzzo, del Molise e delle Isole Tremiti, capitano di vascello Salvatore Minervino e dal comandante della base, capitano di fregata, Roberto D’Arrigo, era accompagnato dai capitani di vascello Luciano Del Prete e Sergio Lo Presti, rispettivamente capo del 4° reparto “Mezzi e Materiali e capo ufficio operazioni del 3° reparto del comando generale.

La visita, che si è svolta nel pieno rispetto delle misure finalizzate al contenimento dell’epidemia da Covid-19, è stata l’occasione per manifestare la vicinanza del comando generale agli equipaggi dei reparti di volo della guardia costiera, recentemente impegnati in diverse missioni, anche all’estero, e che si apprestano ad assicurare le consuete attività a tutela e salvaguardia della vita umana in mare durante la stagione estiva. In occasione dell’assemblea con tutto il personale militare (ufficiali, sottufficiali e graduati, la maggior parte di essi facenti parte degli equipaggi fissi di volo: piloti, tecnici, operatori, specialisti e aerosoccorritori marittimi), l’ammiraglio Liardo oltre a ricordare la concomitante ricorrenza dei venti anni dal 1° volo effettuato con il velivolo Atr2Mp Manta 10-01, inizialmente assegnato alla base di Pescara, ha rivolto un saluto a tutto il personale prima di lasciare l’attuale incarico e assumere, nei prossimi giorni, quello di direttore marittimo della Liguria.