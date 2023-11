L'assessore Verì visita tre unità operative complesse dell'ospedale: "Moderne e funzionali" [FOTO]

Visita dell’assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, nell'ospedale "Santo Spirito" di Pescara.

La Verì, giovedì 2 novembre. ha effettuato una visita nelle unità operative complesse di Reumatologia, di Terapia Intensiva e Anestesiologia e la Uosd Day Hospital (Dh) delle Medicine della Asl di Pescara.

L’assessore è stata accolta dal direttore generale della Asl di Pescara, Vero Michitelli, dai direttori/dirigenti responsabili dei rispettivi reparti: Marco Gabini per la Reumatologia, Rosamaria Zocaro e Antonella Frattari per la Terapia Intensiva e Anestesiologia e Pierluigi Cacciatore per il Dh delle Medicine.

L’assessore si è complimentata per la modernità e la funzionalità delle unità operative visitate.