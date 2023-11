I carabinieri festeggiano la Virgo Fidelis, patrona dell'Arma

I carabinieri del Comando provinciale di Pescara festeggiano la ricorrenza della "Virgo Fidelis", patrona dell'Arma dei carabinieri, l'anniversario della "Battaglia di Culqualber" e della "Giornata dell'orfano".

Nella mattinata di martedì 21 novembre nella chiesa di San Pietro Apostolo di Pescara (la chiesa del Mare, ndr), è stata celebrata una funzione religiosa, alla presenza del prefetto Flavio Ferdani, del sindaco Carlo Masci, delle autorità militari e civili, di una rappresentanza di carabinieri in servizio e in congedo e dei familiari dei caduti nell’adempimento del dovere.

È stato commemorato anche l’82° anniversario della “Battaglia di Culqualber” e la “Giornata dell’Orfano”.

La “Virgo Fidelis” esprime in tutto il significato della vita di Maria e della sua missione di madre e di corredentrice del genere umano affidatale da Dio. Maria “Virgo Fidelis” patrona dell’Arma dei carabinieri fu ufficialmente proclamata da Papa Pio XII con proprio atto datato 8 dicembre 1949, ispirato dalla caratteristica fedeltà dell’Arma dei carabinieri che ha per motto “Nei secoli fedele”. La celebrazione della festa è stata fissata al 21 novembre in concomitanza della presentazione di Maria Vergine al Tempio e della ricorrenza della “battaglia di Culqualber”. La “Giornata dell’Orfano” è una ricorrenza istituita in segno di solidarietà e umanità nei confronti di tutti i figli dei carabinieri deceduti che vengono assistiti dall’ente morale “Onaomac” (opera nazionale assistenza orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri), finanziato da tutti i militari dell’Arma. La ricorrenza rappresenta per i carabinieri il momento della memoria e dell’affetto. È il giorno in cui il ricordo va alla celeste protettrice, alle famiglie dei commilitoni scomparsi e a tutti i colleghi caduti nell’adempimento del dovere.